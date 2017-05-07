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Дмитрий Парфёнов: "Нефтехимик" - организованная команда, которая сражалась до конца
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу над "Нефтехимиком" (2:0) в матче 35-го тура ФНЛ.
"Ну, комментарий по матчу будет короткий. Ребят хочется поблагодарить, руководство, болельщиков. Мы одной семьей двигались к этой цели, мы пришли, но пока осознание еще не пришло, хотя сделали дело, но проблем с этим, думается, не будет. Сейчас я вам никаких планов не скажу, все руководство ожидало когда это официально произойдет, вот случилось и теперь можно уже и обсуждать планы по РФПЛ в самое ближайшее время. Не простой путь у нас получился, а простых и не бывает. Рад, что сегодня дожали, можно сказать, и досрочно вышли.
"Нефтехимик" — организованная команда, сражалась до конца, но мне кажется, что такая игра, она до гола. Мы забили первыми, второй тайм переиграли и выиграли 2:0", — цитирует Парфенова сайт ФНЛ.
"Ну, комментарий по матчу будет короткий. Ребят хочется поблагодарить, руководство, болельщиков. Мы одной семьей двигались к этой цели, мы пришли, но пока осознание еще не пришло, хотя сделали дело, но проблем с этим, думается, не будет. Сейчас я вам никаких планов не скажу, все руководство ожидало когда это официально произойдет, вот случилось и теперь можно уже и обсуждать планы по РФПЛ в самое ближайшее время. Не простой путь у нас получился, а простых и не бывает. Рад, что сегодня дожали, можно сказать, и досрочно вышли.
"Нефтехимик" — организованная команда, сражалась до конца, но мне кажется, что такая игра, она до гола. Мы забили первыми, второй тайм переиграли и выиграли 2:0", — цитирует Парфенова сайт ФНЛ.
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