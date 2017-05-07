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Владислав Радимов: для меня это самый сложный сезон в футболе

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал победу над "Мордовией" (3:1) в матче 35-го тура ФНЛ.

"Мы провели не лучший матч. У нас хватало проблем. Самое главное — сегодня мы дотянули до последних минут уже ведя в счете 3:0. Потому что сколько мы пропускаем на последних минутах в этом году — это и психология, и невезение. Выиграть, конечно, хотелось, и когда-то это должно было произойти. Мы не далеко себя обезопасили от зоны вылета. Сейчас все зависит от нас. Для меня это самый сложный сезон в футболе в любом качестве. Такой психологической нагрузки я не получал", - цитирует Радимова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Радимов Зенит-2 Мордовия
Сегодня, 15:27
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