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Юрий Ковтун: желаю Тихонову выйти в премьер-лигу с "Енисеем"

Тренер "Динамо" Юрий Ковтун отметил тренерские успехи бывших игроков "Спартака".

– Вы в "Динамо", Парфенов и Бесчастных – в "Тосно". Ждете Тихонова и его "Енисей" в высшей лиге?

– Намекаете на спартачах в командах? Было бы здорово, если Андрей выйдет в стыки и попадет в РФПЛ. Желаю ему удачи в оставшихся матчах. А если добавить и "Спартак-2" в первую четверку? Почему и нет? Такой расклад был бы неплох и очень интересен. Это в очередной раз доказывает, что спартаковцы сильны не только как игроки, но и как тренеры.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ковтун Тихонов Енисей
Сегодня, 21:14
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(2)
№3 Написал: скальп (Сегодня, 22:08) #
  • -2
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online

Цитата: Volodia379
Зачем? Будет как с Томью Тюменью Лучом и т.д.

зачем Динамо вышло?уважительнее нужно быть,по мне лучше Енисей чем бомжатский Оренбург у которого один и тот же спонсор с Зенитом
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:45) #
  • -5
  •  (5)
online

Зачем? Будет как с Томью Тюменью Лучом и т.д.
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 21:41) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Именно, хорошо бы посчитать, сколько наших сейчас в футболе тренерами! Думаю, больше всех! Практически, все они - ученики Романцева!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
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