Юрий Ковтун: желаю Тихонову выйти в премьер-лигу с "Енисеем"

Тренер "Динамо" Юрий Ковтун отметил тренерские успехи бывших игроков "Спартака".– Намекаете на спартачах в командах? Было бы здорово, если Андрей выйдет в стыки и попадет в РФПЛ. Желаю ему удачи в оставшихся матчах. А если добавить и "Спартак-2" в первую четверку? Почему и нет? Такой расклад был бы неплох и очень интересен. Это в очередной раз доказывает, что спартаковцы сильны не только как игроки, но и как тренеры.