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"Кубань" почтила память погибших в ВОВ

9 мая, в День Великой Победы, делегация футбольного клуба "Кубань" возложила венки и цветы к Мемориалу Вечного огня в Краснодаре. Футболисты, тренерский штаб и руководство клуба почтили память воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Это наш долг – всегда помнить и гордиться героями, ковавшими великую победу. На самом деле, это грустный праздник, но при этом он зажигает в наших сердцах – и будет зажигать в сердцах потомков – огонь. Мы всегда должны помнить, кто подарил нам светлое будущее и саму возможность заниматься любимым делом, в нашем случае – футболом. Находясь под мирным небом, мы обязаны воздавать должное тем людям, которые отдали свою жизнь ради нашего будущего. Мы должны хранить эту память в сердце и передавать ее нашим детям и внукам, чтобы никто и никогда не забыл о той трагедии, которая случилась в мировой истории в середине XX века, и о народе, обеспечившем победу в самой страшной и кровопролитной войне", - говорится на сайте "Кубани".
Теги: Кубань
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