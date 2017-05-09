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20:32
Превью. 36 тур. ФНЛ
Превью. 36 тур. ФНЛ
20:05
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (47)
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (47)
18:09
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
15:29
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
12:52
С Днём Великой Победы! (34)
С Днём Великой Победы! (34)
"Кубань" почтила память погибших в ВОВ
9 мая, в День Великой Победы, делегация футбольного клуба "Кубань" возложила венки и цветы к Мемориалу Вечного огня в Краснодаре. Футболисты, тренерский штаб и руководство клуба почтили память воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны.
"Это наш долг – всегда помнить и гордиться героями, ковавшими великую победу. На самом деле, это грустный праздник, но при этом он зажигает в наших сердцах – и будет зажигать в сердцах потомков – огонь. Мы всегда должны помнить, кто подарил нам светлое будущее и саму возможность заниматься любимым делом, в нашем случае – футболом. Находясь под мирным небом, мы обязаны воздавать должное тем людям, которые отдали свою жизнь ради нашего будущего. Мы должны хранить эту память в сердце и передавать ее нашим детям и внукам, чтобы никто и никогда не забыл о той трагедии, которая случилась в мировой истории в середине XX века, и о народе, обеспечившем победу в самой страшной и кровопролитной войне", - говорится на сайте "Кубани".
"Это наш долг – всегда помнить и гордиться героями, ковавшими великую победу. На самом деле, это грустный праздник, но при этом он зажигает в наших сердцах – и будет зажигать в сердцах потомков – огонь. Мы всегда должны помнить, кто подарил нам светлое будущее и саму возможность заниматься любимым делом, в нашем случае – футболом. Находясь под мирным небом, мы обязаны воздавать должное тем людям, которые отдали свою жизнь ради нашего будущего. Мы должны хранить эту память в сердце и передавать ее нашим детям и внукам, чтобы никто и никогда не забыл о той трагедии, которая случилась в мировой истории в середине XX века, и о народе, обеспечившем победу в самой страшной и кровопролитной войне", - говорится на сайте "Кубани".
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