Алексей Поддубский: ребята сегодня молодцы, справились

Исполняющий обязанности главного тренера "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский прокомментировал победу над "Спартаком-2" (3:0) в 36-м туре ФНЛ.- Игра далась очень тяжело и счет объективно не отражает ситуацию. Хорошо, что в первом тайме удалось забить гол и ребята раскрепостились. Спартаковцы владели преимуществом в опорной зоне, переигрывали нас территориально, но голевых моментов, как таковых, практически не создавали. В начале второго тайма очень удачно забили еще два раза и отдали сопернику инициативу, экономя силы на следующие матчи. Ребята сегодня молодцы, справились. Я доволен.- Мы перестроились и стали играть по другой схеме. Раньше был виден хороший контроль мяча, но проникающих острых передач вперед почти не было. Поэтому, я попросил ребят играть агрессивнее у чужих ворот, идти вперед и забивать голы.