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Юрий Газзаев: проиграли из-за досадных ошибок

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев прокомментировал поражение своей команды от "Мордовии" (0:3) в 36-м туре ФНЛ.

"Счёт сегодня значительный. Но если брать первый тайм, то мы особо не уступали. Моментов у соперника особо не было. Мы контролировали игру и оказывали давление на соперника. Думал, что после перерыва сможем сравнять счёт. Увы, допустили досадные ошибки", - цитирует Газзаева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Газзаев
Сегодня, 06:05
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