"Чита" досрочно обеспечила себе выход в ФНЛ

Клуб "Чита" обыграл барнаульское "Динамо" со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура ПФЛ "Зоны-Восток" и досрочно обеспечил себе выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).



За три матча до конца турнира в активе "Читы" 40 очков, у "Динамо" - 31.