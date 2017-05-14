Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Чита" досрочно обеспечила себе выход в ФНЛ

Клуб "Чита" обыграл барнаульское "Динамо" со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура ПФЛ "Зоны-Восток" и досрочно обеспечил себе выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

За три матча до конца турнира в активе "Читы" 40 очков, у "Динамо" - 31.
Сегодня, 15:44
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.