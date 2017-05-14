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"Чита" досрочно обеспечила себе выход в ФНЛ
Клуб "Чита" обыграл барнаульское "Динамо" со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура ПФЛ "Зоны-Восток" и досрочно обеспечил себе выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
За три матча до конца турнира в активе "Читы" 40 очков, у "Динамо" - 31.
За три матча до конца турнира в активе "Читы" 40 очков, у "Динамо" - 31.
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