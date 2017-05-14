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"Динамо" вручили кубок за победу в первенстве ФНЛ сезона-2016/17
Кубок за победу в ФНЛ вручили московскому "Динамо" после домашнего матча 37-го тура с ярославским "Шинником".
Кубок капитану команды Антону Шунину вручили президент ФНЛ Игорь Ефремов и директор ФНЛ по безопасности Андрей Прядкин.
"Динамо" обеспечило себе первое место в первенстве ФНЛ за четыре тура до финиша, обыграв в матче 34-го тура краснодарскую "Кубань" (1:0) и став недосягаемым для ближайшего преследователя "Тосно" (Ленинградская область). Путевку в Российскую футбольную премьер-лигу бело-голубые завоевали еще раньше, за семь встреч до конца первенства.
ТАСС
Кубок капитану команды Антону Шунину вручили президент ФНЛ Игорь Ефремов и директор ФНЛ по безопасности Андрей Прядкин.
"Динамо" обеспечило себе первое место в первенстве ФНЛ за четыре тура до финиша, обыграв в матче 34-го тура краснодарскую "Кубань" (1:0) и став недосягаемым для ближайшего преследователя "Тосно" (Ленинградская область). Путевку в Российскую футбольную премьер-лигу бело-голубые завоевали еще раньше, за семь встреч до конца первенства.
ТАСС
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