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Игроки "Динамо" сломали кубок во время празднования

Сегодня игрокам "Динамо" вручили кубок победителей чемпионата ФНЛ после матча 37-го тура против "Шинника" (1:0). Напомним, что бело-голубые досрочно выиграли турнир и вернулись в РФПЛ.

Во время празднования игроки столичного клуба сломали трофей – крышка кубка съехала, а сама чаша оторвалась от постамента.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Динамо
Сегодня, 19:07
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3
(3)
№3 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 20:20) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Не могли крышку приварить ?


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:46) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Для наших игроков кубки надо из чугуна отливаить. И то...
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:16) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Судя по описанному-made in China, этот кубок. Наверно в ближайшем магазине сувениров брали
Регистрация: 19.03.2017
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