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Владимир Стржалковский: переход иностранного защитника в "Динамо" находится на завершающем этапе

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский рассказал о трансферных планах клуба.

"Усиление планируется в линии обороны, это центральный защитник. Переговоры в завершающий стадии. Это иностранный игрок, очень хороший. Также ведутся переговоры с двумя иностранцами и одним россиянином для укрепления опорной зоны. Может быть, будет и еще один нападающий. Кроме того, ищем еще одного хорошего вратаря, на Сергея Нарубина в силу его возраста и других причин нам сложно рассчитывать", - цитирует Стржалковского ТАСС.
Теги: Динамо
Сегодня, 19:28
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№1 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 20:17) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Бабло завелось чтоли? Кто дукатов то подбросил?


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
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