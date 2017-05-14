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"Динамо" будет платить арендную плату за стадион в Петровском парке

"Динамо" будет платить арендную плату за право пользования стадионом, который строится в Петровском парке, сообщает ТАСС.

75% акций стадиона принадлежат банку ВТБ, а 25% - Центральному совету "Динамо". Футбольный стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.
Теги: Динамо
Вчера, 22:19
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№4 Написал: Volodia379 (Вчера, 22:50) #
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Цитата: FCD 1923
Цитата: Volodia379
Полный беспредел!

Не уподобляйся "сибирячкам" и новостникам этого сайта. ТАСС немного другое говорит:
МОСКВА, /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Банк ВТБ не будет брать плату с футбольного клуба "Динамо" за аренду стадиона в Петровском парке, который строится по проекту "ВТБ Арена парк". Об этом журналистам сообщил старший вице-президент ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.
Мы стали вести практические разговоры о коммерческих условиях использования арены, которое вырисовывается в правильный вариант, когда будет речь идти не о какой-то аренде, когда будет клуб платить стадиону, а о совместном использовании и зарабатывании средств для футбольного клуба. Мы разрабатываем так называемый нулевой вариант аренды, когда команда будет играть у себя дома, доходы будут делиться между ВТБ и "Динамо", - сказал Перегудов.

Ну ты меня порадовал!
Регистрация: 11.04.2016
№3 Написал: FCD 1923 Истра (Вчера, 22:34) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Volodia379
Полный беспредел!

Не уподобляйся "сибирячкам" и новостникам этого сайта. ТАСС немного другое говорит:
МОСКВА, /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Банк ВТБ не будет брать плату с футбольного клуба "Динамо" за аренду стадиона в Петровском парке, который строится по проекту "ВТБ Арена парк". Об этом журналистам сообщил старший вице-президент ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.
Мы стали вести практические разговоры о коммерческих условиях использования арены, которое вырисовывается в правильный вариант, когда будет речь идти не о какой-то аренде, когда будет клуб платить стадиону, а о совместном использовании и зарабатывании средств для футбольного клуба. Мы разрабатываем так называемый нулевой вариант аренды, когда команда будет играть у себя дома, доходы будут делиться между ВТБ и "Динамо", - сказал Перегудов.
Регистрация: 19.10.2008
№2 Написал: Volodia379 (Вчера, 22:24) #
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  •  (5)

Полный беспредел! Пусть Аджоев платит!
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:21) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Это позор.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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