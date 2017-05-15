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Власти региона решили сохранить "Орел" и намерены найти спонсора
Власти Орловской области намерены найти спонсора для "Орла". Как заявил на заседании правительства глава региона Вадим Потомский, содержать клуб только за счет бюджета регион себе позволить не может, но и терять команду власти не намерены.
"Есть у нас очень больной вопрос по спорту - это футбольный клуб "Орел". Мое глубокое убеждение - клуб терять нельзя, ни при каких обстоятельствах, и думать нужно прежде всего о вопросах финансирования, потому что финансировать его из бюджета, как есть у нас на сегодняшний день, достаточно сложно, мы не тот субъект, который может позволить себе эту роскошь. Но тем не менее есть огромная группа болельщиков, есть история - у области и города был свой футбольный клуб "Орел", - уточнил Потомский. - Когда мы приходим в Минфин и говорим, что нам не хватает денег на медицинское обслуживание и другие важные статьи, нам говорят - расставьте приоритеты".
По словам губернатора, ни один субъект РФ не содержит спортивный клуб без спонсорской помощи. В 2017 году областное финансирование команды составляет 10,5 млн рублей, тогда как годом ранее этот объем оценивался в сумму около 23 млн рублей.
ТАСС
"Есть у нас очень больной вопрос по спорту - это футбольный клуб "Орел". Мое глубокое убеждение - клуб терять нельзя, ни при каких обстоятельствах, и думать нужно прежде всего о вопросах финансирования, потому что финансировать его из бюджета, как есть у нас на сегодняшний день, достаточно сложно, мы не тот субъект, который может позволить себе эту роскошь. Но тем не менее есть огромная группа болельщиков, есть история - у области и города был свой футбольный клуб "Орел", - уточнил Потомский. - Когда мы приходим в Минфин и говорим, что нам не хватает денег на медицинское обслуживание и другие важные статьи, нам говорят - расставьте приоритеты".
По словам губернатора, ни один субъект РФ не содержит спортивный клуб без спонсорской помощи. В 2017 году областное финансирование команды составляет 10,5 млн рублей, тогда как годом ранее этот объем оценивался в сумму около 23 млн рублей.
ТАСС
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