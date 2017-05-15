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"Кубань" подаст апелляцию на отказ в получении лицензии на следующий сезон

Руководитель пресс-службы "Кубани" Роман Заикин сообщил, что клуб подаст апелляцию на отказ в получении лицензии на следующий сезон.

"Клубом будет подано заявление в апелляционный комитет РФС. Это будет сделано в соответствии со сроками, обозначенными в регламентирующих документах РФС после получения нами текста решения комиссии по лицензированию.

Есть ли опасения, что апелляция будет отклонена? Всё будет зависеть исключительно от того, насколько в полной мере нам удастся устранить выявленные недостатки и замечания.

Мы продолжаем работать в штатном режиме. План дальнейших действий прост: пройти процедуру лицензирования, получить лицензию и начать новый сезон", – цитирует Заикина "Чемпионат.сом".
Теги: Кубань
Вчера, 22:55
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