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18:12
Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
15:49
Хосеп Гвардиола опоздал на пресс-конференцию из-за того, что пил вино с тренером "Вест Бромвича"
Хосеп Гвардиола опоздал на пресс-конференцию из-за того, что пил вино с тренером "Вест Бромвича"
Арсений Логашов покинет "Тосно"
"Тосно" не будет продлевать контракт с защитником Арсением Логашовым, который перешел в клуб из "Локомотива".
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко подтвердил эту информацию, сообщает Sportbox.
"Да, Логашов покинет команду. Милевский? Вопрос в стадии решения. Все кадровые решения будут приняты после заключительного матча с "Химками". Сядем в спокойной обстановке и все обсудим", - сказал Матюшенко.
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко подтвердил эту информацию, сообщает Sportbox.
"Да, Логашов покинет команду. Милевский? Вопрос в стадии решения. Все кадровые решения будут приняты после заключительного матча с "Химками". Сядем в спокойной обстановке и все обсудим", - сказал Матюшенко.
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