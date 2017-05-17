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Арсений Логашов покинет "Тосно"

"Тосно" не будет продлевать контракт с защитником Арсением Логашовым, который перешел в клуб из "Локомотива".

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко подтвердил эту информацию, сообщает Sportbox.

"Да, Логашов покинет команду. Милевский? Вопрос в стадии решения. Все кадровые решения будут приняты после заключительного матча с "Химками". Сядем в спокойной обстановке и все обсудим", - сказал Матюшенко.
Теги: Логашов Тосно
Сегодня, 18:12
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 18:59) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Дааа..подавал надежды, как-то не срослось с "лесниками"..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 18:14) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
скатился парень. очень жаль
Регистрация: 17.05.2013
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