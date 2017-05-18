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Московское "Торпедо" получило лицензию на выступление в ФНЛ

Сегодня представители "Торпедо" приняли участие в ежегодной процедуре лицензирования, которая проходила в Российском футбольном союзе, сообщает официальный сайт клуба.

По итогам заседания комиссии было принято решение допустить автозаводцев к выступлению в Футбольной национальной лиге в сезоне 2017/18.
Теги: Торпедо
Сегодня, 21:32
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