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"Кубань" установила стеллу на въезде в стадион
20 мая завершается сезон-2016/17 в Фонбет-Первенстве России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги.
Помимо финала чемпионата Краснодарского края по футбольному фристайлу, перед заключительным матчем "Кубань" подготовила еще один сюрприз для болельщиков.
На главном въезде в стадион "Кубань" установлена стелла "Дом футбольного клуба "Кубань". Проект выполнен на подложке из искусственного газона с нанесением объемных элементов дизайна, по бокам от нее размещены выбитые на табличках краткие истории футбольного клуба "Кубань" и самого стадиона.
ФК "Кубань"
Помимо финала чемпионата Краснодарского края по футбольному фристайлу, перед заключительным матчем "Кубань" подготовила еще один сюрприз для болельщиков.
На главном въезде в стадион "Кубань" установлена стелла "Дом футбольного клуба "Кубань". Проект выполнен на подложке из искусственного газона с нанесением объемных элементов дизайна, по бокам от нее размещены выбитые на табличках краткие истории футбольного клуба "Кубань" и самого стадиона.
ФК "Кубань"
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