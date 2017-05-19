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"Кубань" установила стеллу на въезде в стадион

20 мая завершается сезон-2016/17 в Фонбет-Первенстве России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги.

Помимо финала чемпионата Краснодарского края по футбольному фристайлу, перед заключительным матчем "Кубань" подготовила еще один сюрприз для болельщиков.

На главном въезде в стадион "Кубань" установлена стелла "Дом футбольного клуба "Кубань". Проект выполнен на подложке из искусственного газона с нанесением объемных элементов дизайна, по бокам от нее размещены выбитые на табличках краткие истории футбольного клуба "Кубань" и самого стадиона.

ФК "Кубань"
Теги: Кубань
Сегодня, 19:26
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№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:06) #
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online

Цитата: Приговор
Денег на команду нет, на стеллу есть.

А на стелле надпись:
Суд принял заявление компании-кредитора по делу о банкротстве ФК "Кубань"

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4260856
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Приговор (Сегодня, 19:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Денег на команду нет, на стеллу есть. Логики тоже нет.
Регистрация: 5.05.2017
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