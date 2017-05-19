"Кубань" установила стеллу на въезде в стадион

20 мая завершается сезон-2016/17 в Фонбет-Первенстве России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги.Помимо финала чемпионата Краснодарского края по футбольному фристайлу, перед заключительным матчем "Кубань" подготовила еще один сюрприз для болельщиков.На главном въезде в стадион "Кубань" установлена стелла "Дом футбольного клуба "Кубань". Проект выполнен на подложке из искусственного газона с нанесением объемных элементов дизайна, по бокам от нее размещены выбитые на табличках краткие истории футбольного клуба "Кубань" и самого стадиона.