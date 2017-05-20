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21:54
Андрей Талалаев: хотел бы поздравить "СКА-Хабаровск" с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи
Андрей Талалаев: хотел бы поздравить "СКА-Хабаровск" с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи
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Хосеп Гвардиола: не думаю, что внедрение дисквалификации футболистов за симуляцию необходимо (2)
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Алексей Поддубский: если после финального свистка футболисты уходят с поля, а им кричат, что они молодцы, то это лучший показатель (1)
Алексей Поддубский: если после финального свистка футболисты уходят с поля, а им кричат, что они молодцы, то это лучший показатель (1)
Андрей Талалаев: хотел бы поздравить "СКА-Хабаровск" с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи
Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев прокомментировал ничью своей команды в матче против "СКА-Хабаровск" (2:2).
"Если честно, то сначала я не хотел приходить на эту пресс-конференцию. После таких моментов просто хочется бросить эту работу. Я хотел бы поздравить соперника с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи, а также поблагодарить за неплохой сезон и своих ребят. Думаю, вам понравилась сегодняшняя игра, как и мне. Но, в футболе есть еще третьи, потусторонние силы, которые если назовешь откровенно, то дисквалифицируют игр на десять. А если не назовешь, то будешь дальше жить в состоянии ущербности. Мы все здесь разбираемся в футболе и будем еще просматривать моменты с решениями арбитра. Я не могу назвать его клоуном, потому что меня могут дисквалифицировать, но участвовать в этой фантасмагории я не желаю. Целый клуб долгое время работает, ребята делают чудеса на поле и после 0:2 переворачивают игру, но все равно все заканчивается вот так... Осадок остается не очень хороший. Я за этот сезон ни разу не высказал претензий к судейству. Бывают спорные моменты, но когда судейство предвзятое, это сразу чувствуется. Достаточно будет главному человеку в стране просто посмотреть два момента – когда нам забивали первый гол Черевко, толкал в спину Быстрова, а пенальти был абсолютно "левый", - передает его слова официальный сайт ФНЛ.
"Если честно, то сначала я не хотел приходить на эту пресс-конференцию. После таких моментов просто хочется бросить эту работу. Я хотел бы поздравить соперника с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи, а также поблагодарить за неплохой сезон и своих ребят. Думаю, вам понравилась сегодняшняя игра, как и мне. Но, в футболе есть еще третьи, потусторонние силы, которые если назовешь откровенно, то дисквалифицируют игр на десять. А если не назовешь, то будешь дальше жить в состоянии ущербности. Мы все здесь разбираемся в футболе и будем еще просматривать моменты с решениями арбитра. Я не могу назвать его клоуном, потому что меня могут дисквалифицировать, но участвовать в этой фантасмагории я не желаю. Целый клуб долгое время работает, ребята делают чудеса на поле и после 0:2 переворачивают игру, но все равно все заканчивается вот так... Осадок остается не очень хороший. Я за этот сезон ни разу не высказал претензий к судейству. Бывают спорные моменты, но когда судейство предвзятое, это сразу чувствуется. Достаточно будет главному человеку в стране просто посмотреть два момента – когда нам забивали первый гол Черевко, толкал в спину Быстрова, а пенальти был абсолютно "левый", - передает его слова официальный сайт ФНЛ.
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