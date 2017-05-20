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Юрий Уткульбаев: хочу сказать ребятам спасибо и за их отношение к делу

Главный тренер "Нефтехимика" Юрий Уткульбаев прокомментировал поражение своей команды в матче против "Енисея" (0:2).

"Я считаю, что была равная игра, было много единоборств, поле не позволяло вести комбинационную игру, соперники забили первыми, игра была сделана, трудно на таком поле что-то создавать, но я считаю, что команды и, моя в частности, отдали все силы. Хочу сказать ребятам спасибо и за их отношение к делу, за то время работы, которое я работал здесь, никого не приходилось уговаривать, все стремились к положительному результату. Ну, и попросить прощения у болельщиков, что не удалось выполнить задачу и сохранить место в ФНЛ", - передает его слова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Нефтехимик
Вчера, 22:20
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