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Юрий Уткульбаев: хочу сказать ребятам спасибо и за их отношение к делу
Главный тренер "Нефтехимика" Юрий Уткульбаев прокомментировал поражение своей команды в матче против "Енисея" (0:2).
"Я считаю, что была равная игра, было много единоборств, поле не позволяло вести комбинационную игру, соперники забили первыми, игра была сделана, трудно на таком поле что-то создавать, но я считаю, что команды и, моя в частности, отдали все силы. Хочу сказать ребятам спасибо и за их отношение к делу, за то время работы, которое я работал здесь, никого не приходилось уговаривать, все стремились к положительному результату. Ну, и попросить прощения у болельщиков, что не удалось выполнить задачу и сохранить место в ФНЛ", - передает его слова официальный сайт ФНЛ.
"Я считаю, что была равная игра, было много единоборств, поле не позволяло вести комбинационную игру, соперники забили первыми, игра была сделана, трудно на таком поле что-то создавать, но я считаю, что команды и, моя в частности, отдали все силы. Хочу сказать ребятам спасибо и за их отношение к делу, за то время работы, которое я работал здесь, никого не приходилось уговаривать, все стремились к положительному результату. Ну, и попросить прощения у болельщиков, что не удалось выполнить задачу и сохранить место в ФНЛ", - передает его слова официальный сайт ФНЛ.
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