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Дмитрий Гунько: на итоговом результате матча с "Сибирью" сказалось качество поля

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько прокомментировал поражение своей команды в матче против "Сибири" (1:2).

- К сожалению, во втором тайме мы не сумели сохранить счет, который устраивал нас и позволял занять четвертое место. Команда не имеет турнирных задач, но все наши ребята – настоящие спортсмены, все хотели подняться в турнирной таблице как можно выше. Понятно, что "Сибирь" была предельно мотивирована. Но и спартаковцы сегодня бились. Возможно, на итоговом результате сказалось качество поля, не позволявшее играть в футбол, который мы любим".

– Кто из соперников доставил вам больше всего проблем?

– Ключевой футболист "Сибири" – опытный Чеботару. Вся игра идет через него. Неплохо сыграл Вотинов. Мы, разумеется, готовились к матчу и хорошо знали, как они будут действовать. Но одно дело – знать, а другое – успешно противостоять.

– Вы будете рекомендовать кого-то из своих игроков главной команде?

– Надеемся, что проделанная нами работа принесет плоды, и кому-то из ребят будет предоставлен шанс готовиться с первой командой. Состоится обсуждение кандидатур, и рекомендации с нашей стороны будут. При этом мы хорошо понимаем, что задачи главного "Спартака" становятся все серьезнее, а значит, и требования к игрокам постоянно повышаются.

ФК "Спартак"
Теги: Гунько Спартак-2
Вчера, 22:27
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№1 Написал: oksva Спб (Вчера, 22:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гунько , увы , не " тянет " на этом уровне . Тренера надо менять.


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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