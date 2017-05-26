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Павел Худяков: задачу быть в десятке мы перевыполнили сполна, но есть некоторое чувство неудовлетворенности

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков подвёл итоги дебютного сезона команды в ФНЛ.

"Задачу быть в десятке, поставленную руководством в начале сезона, мы перевыполнили сполна. Тем не менее некоторое чувство неудовлетворенности осталось. Наш генеральный директор Георгий Александрович Ярцев – максималист, а ситуация складывалась так, что у нас были шансы продлить сезон. Даже на базе висело расписание вплоть до 28-го числа, даты ответного стыкового матча. Но, к сожалению, в заключительном туре вмешались потусторонние силы. Обидно, что на решающую игру сезона назначение получил неопытный арбитр, чьи действия напрямую повлияли на исход матча. Неприятно и непонятно. На днях на канале "Наш футбол" была передача "Свисток", где руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Дмитриевич Будогосский признался, что Анопа совершил ошибку, повлиявшую на результат матча. Добавить нечего. Пусть это будет на совести арбитра из Благовещенска", - цитирует Худякова "Матч ТВ".
Теги: Тамбов
Вчера, 23:23
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