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15:55
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
15:18
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Владислав Радимов: ФНЛ - самая тяжелая лига в Европе
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов назвал ФНЛ самой тяжелой лигой в Европе.
"ФНЛ – наверное, самая тяжелая лига в Европе: 38 матчей, огромные расстояния, высокий уровень сопротивления. Это видно и по Кубку России. Когда клубы РФПЛ вылетают от младших по рангу, многие склонны объяснять это их недооценкой соперников, но стыковые матчи показывают: все не так просто", - цитирует Радимова Sportbox.ru.
"ФНЛ – наверное, самая тяжелая лига в Европе: 38 матчей, огромные расстояния, высокий уровень сопротивления. Это видно и по Кубку России. Когда клубы РФПЛ вылетают от младших по рангу, многие склонны объяснять это их недооценкой соперников, но стыковые матчи показывают: все не так просто", - цитирует Радимова Sportbox.ru.
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