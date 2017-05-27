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Владислав Радимов: ФНЛ - самая тяжелая лига в Европе

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов назвал ФНЛ самой тяжелой лигой в Европе.

"ФНЛ – наверное, самая тяжелая лига в Европе: 38 матчей, огромные расстояния, высокий уровень сопротивления. Это видно и по Кубку России. Когда клубы РФПЛ вылетают от младших по рангу, многие склонны объяснять это их недооценкой соперников, но стыковые матчи показывают: все не так просто", - цитирует Радимова Sportbox.ru.
Теги: Радимов
Сегодня, 18:22
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