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Андрей Тихонов: так, как играл "Арсенал", не играют даже в ФНЛ

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов прокомментировал поражение от "Арсенала" (0:1, первая игра — 2:1) в ответном переходном матче за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне.

"Хотели ли мы выйти в РФПЛ? "Енисей" играл честно, у нас никакой задачи не стояло… По игре, считаю, мы были не хуже. У меня нет претензий к судье.

Дело в том, что мы играли на выезде. У Тулы появился большой нападающий, поэтому мы поставили трёх центральных защитников. У нас в ФНЛ даже так не играют, как играет Тула, — с длинными передачами. Я не ожидал такой прямолинейности от "Арсенала". Тем не менее, у меня претензии только к себе", — цитирует Тихонова "Чемпионат.сом".
Теги: Тихонов Енисей Арсенал Тула
Сегодня, 20:46
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12
(4)
№12 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Опять мутный заголовок


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№11 Написал: ragnik г.Орел (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Жаль что так сложилось, болел за Тихонова. И очень хотелось чтобы Арсенал вылетел, но к сожалению не получилось...
Регистрация: 5.04.2016
№10 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:59) #
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Цитата: -Invader-
Возвращай Чернова в ЦСКА

Зачем, пусть он вас еще раз из кубка вышибет. Неудачники


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№9 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 21:42) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Blessing
Эх, Андрюха, честный ты парень, не играющий в подковёрные игры, поэтому спартаку и удобен был Арсенал, а не ты со своим Енисеем.

А вам удобен Оренбург ? smirk
Регистрация: 28.05.2017
№8 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 21:28) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
и удобен был Арсенал, а не ты со своим Енисеем.

Слушай, а у тебя когда понос, тут тоже Спартак всегда замешан?)
Регистрация: 25.05.2013
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:22) #
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Цитата: Игорь Казьмин
когда игра идёт только на результат,то все способы хороши...

Как то сразу повеяло "цыганским плачем".
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:15) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Эх, Андрюха, честный ты парень, не играющий в подковёрные игры, поэтому спартаку и удобен был Арсенал, а не ты со своим Енисеем.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:14) #
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  •  (2)

Тем не менее, у меня претензии только к себе

У Карреры научился! blush
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:03) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Возвращай Чернова в ЦСКА и сиди дальше в пердиве)))
Регистрация: 12.05.2017
№3 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 21:00) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
И следующем сезоне выйдете в РФПЛ , не переживай .
Регистрация: 28.05.2017
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:59) #
  • +3
  •  (5)

Андрей, я болел за Енисей...но твоё высказывание ....что ,как играл Арсенал ...не правильное ,когда игра идёт только на результат,то все способы хороши...то что Ты сказал ...претензии к себе ...это правильно, в этой игре был главным.....РЕЗУЛЬТАТ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 20:58) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Андрей, за одного битого ,двух не битых дают...Не переживай..хорошая у тебя команда..
Регистрация: 21.11.2016
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