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Не было бы счастья, да несчастье помогло. Шевченко оставляет "Арсенал" в РФПЛ, а "Енисей" в ФНЛ (1)
Андрей Тихонов: так, как играл "Арсенал", не играют даже в ФНЛ
Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов прокомментировал поражение от "Арсенала" (0:1, первая игра — 2:1) в ответном переходном матче за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне.
"Хотели ли мы выйти в РФПЛ? "Енисей" играл честно, у нас никакой задачи не стояло… По игре, считаю, мы были не хуже. У меня нет претензий к судье.
Дело в том, что мы играли на выезде. У Тулы появился большой нападающий, поэтому мы поставили трёх центральных защитников. У нас в ФНЛ даже так не играют, как играет Тула, — с длинными передачами. Я не ожидал такой прямолинейности от "Арсенала". Тем не менее, у меня претензии только к себе", — цитирует Тихонова "Чемпионат.сом".
"Хотели ли мы выйти в РФПЛ? "Енисей" играл честно, у нас никакой задачи не стояло… По игре, считаю, мы были не хуже. У меня нет претензий к судье.
Дело в том, что мы играли на выезде. У Тулы появился большой нападающий, поэтому мы поставили трёх центральных защитников. У нас в ФНЛ даже так не играют, как играет Тула, — с длинными передачами. Я не ожидал такой прямолинейности от "Арсенала". Тем не менее, у меня претензии только к себе", — цитирует Тихонова "Чемпионат.сом".
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