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Александр Гришин может возглавить "Химки"

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в скором времени может получить работу в клубе ФНЛ.

В услугах 45-летнего специалиста заинтересованы подмосковные "Химки", сообщает "Матч ТВ".
Теги: Гришин Химки
Сегодня, 21:27
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№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 22:11) #
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Болеет за:
«Ростов»
да уже все знают,что Сборная..2003 года рождения..


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№1 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
Российский футбольный союз (РФС) рассматривает кандидатуру Александра Гришина на должность старшего тренера одной из юношеских сборных. Об этом ТАСС сообщил технический директор РФС Андрей Лексаков.

В понедельник было объявлено об уходе Гришина из молодежной команды ЦСКА, которую он возглавлял с декабря 2010 года. Как вскоре сообщило издание "Спорт-Экспресс", Гришин будет старшим тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 2003 года рождения.

"Действительно, рассматривается кандидатура Александра Гришина на должность старшего тренера одной из юношеских сборных, а какой именно возрастной категории, думаю, можно будет сказать послезавтра", - сказал Лексаков.
Регистрация: 12.05.2017
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