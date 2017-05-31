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Президент "Арарата": финансы для Павлюченко не на первом плане
Президент "Арарата" Валерий Оганесян прокомментировал подписание контракта с форвардом Романом Павлюченко.
"На первом месте у Павлюченко была задача вернуться в Москву, и не было большой проблемы его уговорить. Он узнал, как проект будет развиваться и официально стал первым игроком, который подписал контракт с нашим клубом. Контракт и финансовые условия для него не были на первом плане даже близко. Наша идея - добиваться максимума в российском футболе. В России живёт большая армянская диаспора, но за этот клуб должны болеть не только армяне. Звёзд каких-то мы звать не будем, будет боеспособная хорошая команда. Погребняк в "Арарате"? Нет, к сожалению. Нам достаточно одного Павлюченко. Самое главное - человеческие качества Романа. Он играет в футбол не ради денег", - сказал Оганесян в эфире "Спорт FM".
"На первом месте у Павлюченко была задача вернуться в Москву, и не было большой проблемы его уговорить. Он узнал, как проект будет развиваться и официально стал первым игроком, который подписал контракт с нашим клубом. Контракт и финансовые условия для него не были на первом плане даже близко. Наша идея - добиваться максимума в российском футболе. В России живёт большая армянская диаспора, но за этот клуб должны болеть не только армяне. Звёзд каких-то мы звать не будем, будет боеспособная хорошая команда. Погребняк в "Арарате"? Нет, к сожалению. Нам достаточно одного Павлюченко. Самое главное - человеческие качества Романа. Он играет в футбол не ради денег", - сказал Оганесян в эфире "Спорт FM".
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