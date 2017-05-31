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Президент "Арарата": финансы для Павлюченко не на первом плане

Президент "Арарата" Валерий Оганесян прокомментировал подписание контракта с форвардом Романом Павлюченко.

"На первом месте у Павлюченко была задача вернуться в Москву, и не было большой проблемы его уговорить. Он узнал, как проект будет развиваться и официально стал первым игроком, который подписал контракт с нашим клубом. Контракт и финансовые условия для него не были на первом плане даже близко. Наша идея - добиваться максимума в российском футболе. В России живёт большая армянская диаспора, но за этот клуб должны болеть не только армяне. Звёзд каких-то мы звать не будем, будет боеспособная хорошая команда. Погребняк в "Арарате"? Нет, к сожалению. Нам достаточно одного Павлюченко. Самое главное - человеческие качества Романа. Он играет в футбол не ради денег", - сказал Оганесян в эфире "Спорт FM".
Теги: Арарат Павлюченко
Сегодня, 17:02
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№3 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 17:12) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Ары раскусили Пашу, жаль.
Регистрация: 19.10.2008
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:11) #
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online

Конечно нет, он всю жизнь мечтал играть именно в Арарате.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Приговор (Сегодня, 17:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
В последнее десятилетие для него - ВОЛЫНИТЬ (спать по гигантски)
Регистрация: 5.05.2017
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