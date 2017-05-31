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Финансовая ситуация в московском "Динамо" не вызывает беспокойства

Финансовая ситуация в "Динамо" не вызывает беспокойства и находится на постоянном контроле. Об этом ТАСС сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Владимир Стржалковский.

"Финансовая ситуация в футбольном клубе стабильная и не вызывает беспокойства, она находится под моим постоянным личным контролем", - сказал Стржалковский.
Теги: Динамо
Сегодня, 21:28
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