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Василий Столыпин: после сборов будет известно, кто останется в "Оренбурге", а кто уйдёт

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин сообщил, что новый главный тренер команды Темури Кецбая определяется с составом команды на будущий сезон.

"Процесс по формированию состава игроков ещё идёт. Новый главный тренер определяется. Ему нужно посмотреть на игроков в деле. После сборов будет известно, кто продолжит выступать за клуб, а кто уйдёт. Сейчас со всеми ведутся переговоры.

Теперь я нахожусь в составе попечительского совета "Оренбурга". Буду отвечать за стратегию развития клуба. Это самая главная задача. В обязанности также будет входить привлечение спонсоров, для того, чтобы обеспечивать нормальное существование клуба", - цитирует Столыпина "Чемпионат.сом".
Теги: Столыпин Оренбург
Сегодня, 15:37
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