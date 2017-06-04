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В "Енисее" не подтвердили информацию о соглашении с Дмитрием Аленичевым

В красноярском "Енисее" не подтвердили информацию о том, что клуб договорился о подписании контракта с Дмитрием Аленичевым.

"На данный момент у "Енисея" нет главного тренера. Клуб работает в этом направлении, как только появится конкретика – сообщим", – приводит слова пресс-атташе "Матч ТВ".
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 14:48
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№2 Написал: Ditrih (Сегодня, 15:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
если на этом сайте появляется новость, то через пару часов жди её опровержения)))
Регистрация: 1.06.2014
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
Уважал его как игрока, перестал уважать, когда стал тренером. Прислать второй состав на матч, когда команда стоит на вылет, может только плакса, у которой разум превышает здравый смысл. Ах как меня обидели - причём ты сам заявлял запасной стадион, а не соперники! Где вода, алень, которую ты возил? Или на тебя положить успели?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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