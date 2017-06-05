Опрос:

Новости партнеров

Валерий Есипов станет главным тренером "Ротора"

Новым главным тренером команды "Ротор-Волгоград" станет Валерий Есипов, утверждает "Спорт-Экспресс".

О назначении могут объявить уже завтра. Напомним, команда по итогам сезона вышла в ФНЛ.

Есипов выступал за "Ротор" с 1992 по 2004 годы, проведя за волжан 349 матчей и забив 83 гола. Есипов – дважды серебряный призер чемпионатов России.
Сегодня, 02:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.