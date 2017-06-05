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Игорь Чугайнов и Евгений Харлачев - кандидаты на пост главного тренера "Сибири"

"Сибирь" рассматривает на пост главного тренера команды кандидатуры Игоря Чугайнова и Евгения Харлачева, сообщает "Матч ТВ".

Чугайнов на минувшей неделе был замечен в Новосибирске, куда, очевидно, летал на встречу с руководством "орлов". Напомним, что последним его местом работы был "Сокол", который он вывел в ФНЛ и удержал в середняках турнира. До этого 47-летний специалист возглавлял московское "Торпедо". В переходном сезоне-2011/12 Чугайнов поднял автозаводцев, выходцев из ПФЛ, в первую восьмерку, боровшуюся на втором этапе за выход премьер-лигу.
Теги: Чугайнов Харлачев Сибирь
Сегодня, 21:21
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