Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Касьян может перейти в "Балтику"

"Балтику" с большой долей вероятности пополнит игрок "Факела" Александр Касьян, сообщает "Матч ТВ".

28-летний форвард подтвердил вероятность такого развития событий. Минувший сезон Касьян начинал в "Томи", но зимой вернулся в воронежский клуб, за который провел 12 матчей и забил четыре мяча.
Теги: Балтика
Вчера, 23:08
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.