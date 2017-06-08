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Александр Касьян подписал контракт с "Балтикой

"Балтика" объявила о подписании контракта с нападающим Александром Касьяном. Соглашение с 28-летним футболистом подписано по схеме 1+1.

В минувшем сезоне Касьян выступал за "Томь" и "Факел".

ФК "Балтика"
Теги: Балтика
Сегодня, 21:15
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