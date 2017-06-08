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Иван Темников не покинет "Динамо"
Защитник московского "Динамо" Иван Темников в ближайшее время не покинет стан бело-голубых.
"Иван точно поедет с командой на все предсезонные сборы. Вероятный уход? У футболиста еще год будет действовать контракт с «Динамо», так что он настроен отработать его полностью. Плюс жена ждет второго ребенка, ему незачем куда-либо дергаться", – цитирует агента Темникова Алексея Сафонова "Матч ТВ".
"Иван точно поедет с командой на все предсезонные сборы. Вероятный уход? У футболиста еще год будет действовать контракт с «Динамо», так что он настроен отработать его полностью. Плюс жена ждет второго ребенка, ему незачем куда-либо дергаться", – цитирует агента Темникова Алексея Сафонова "Матч ТВ".
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