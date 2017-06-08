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Иван Темников не покинет "Динамо"

Защитник московского "Динамо" Иван Темников в ближайшее время не покинет стан бело-голубых.

"Иван точно поедет с командой на все предсезонные сборы. Вероятный уход? У футболиста еще год будет действовать контракт с «Динамо», так что он настроен отработать его полностью. Плюс жена ждет второго ребенка, ему незачем куда-либо дергаться", – цитирует агента Темникова Алексея Сафонова "Матч ТВ".
Теги: Динамо
Сегодня, 21:32
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№1 Написал: Phil Москва (Сегодня, 21:39) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Отлично!! Расстроился, когда прошла информация, что он может уйти из Динамо. Ибо, на мой взгляд, был одним из лучших в команде, в прошлом сезоне ..
Регистрация: 5.06.2017
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