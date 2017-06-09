Опрос:

Новости партнеров

Сергей Кирсанов продолжит тренировать "Сибирь"

"Сибирь" договорилась о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Кирсановым, сообщает официальный сайт клуба.

На днях Кирсанов успешно сдал все необходимые экзамены и получил лицензию УЕФА категории PRO.
Теги: Сибирь
Сегодня, 18:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.