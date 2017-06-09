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"Сибирь" сыграет товарищеский матч с "Томью"

"Сибирь" проведёт контрольный матч с томской "Томью".

"Сибирь" соберется в Новосибирске 14 июня, и после прохождения медицинского осмотра приступит к тренировочному процессу, который будет проходить на базе "Олимпийская". В ходе сбора тренерский штаб просмотрит большое количество потенциальных новичков. Запланировано несколько контрольных матчей, в том числе и с томской "Томью", - говорится на официальном сайте "Сибири".
Теги: Сибирь Тосно
Сегодня, 18:15
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