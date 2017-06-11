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Арсений Логашов перешел в "Балтику"

Защитник Арсений Логашов стал игроком "Балтики", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт заключен по схеме "1+1". Вторую половину сезона-2016/17 Логашов провел в "Тосно".
Теги: Логашов Тосно Балтика Трансферы
Сегодня, 13:42
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