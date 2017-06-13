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"СКА-Хабаровск" сыграет товарищеский матч с "Актобе"

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов заявил, что завтра хабаровская команда встретится с "Актобе" на сборе в московском регионе.

"Мы комплектуем состав полностью. В первую очередь ведем переговоры с теми, кого главный тренер решил оставить в команде. Селекционная служба просматривает кандидатов из свободных агентов. Завтра проведем матч с казахстанским "Актобе" в Москве. Идет обычная рутинная работа. Мы не планируем приглашать звезд, а пока будем тихо комплектоваться", - цитирует Флегонтова "Спорт-Экспресс".
Теги: СКА-Хабаровск Актобе
Вчера, 23:47
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