Никита Чичерин перебрался в "Кубань"

Защитник Никита Чичерин (26 лет, 184 см/74 кг), в минувшем сезоне защищавший цвета красноярского "Енисея", стал игроком "Кубани". Контракт с новичком рассчитан на два года."Футбольный клуб "Кубань" приветствует Никиту Чичерина и желает ему новых успехов, спортивной удачи и, конечно, побед в желто-зеленой футболке" - сказано в сообщении.