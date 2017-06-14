Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:46
Массимо Каррера: у нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть (17)
Массимо Каррера: у нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть (17)
08:38
Александр Ширко: в "Спартаке" не сообщали о поступавших предложениях, а потом списывали в утиль (9)
Александр Ширко: в "Спартаке" не сообщали о поступавших предложениях, а потом списывали в утиль (9)
07:30
Алексей Сорокин: Новая Зеландия уже потренировалась на "Петровском", никаких нареканий нет (1)
Алексей Сорокин: Новая Зеландия уже потренировалась на "Петровском", никаких нареканий нет (1)
06:18
Александр Дюков: "Зенит" никогда не останавливался на достигнутом, мы ставим только амбициозные задачи (14)
Александр Дюков: "Зенит" никогда не останавливался на достигнутом, мы ставим только амбициозные задачи (14)
Никита Чичерин перебрался в "Кубань"
Защитник Никита Чичерин (26 лет, 184 см/74 кг), в минувшем сезоне защищавший цвета красноярского "Енисея", стал игроком "Кубани". Контракт с новичком рассчитан на два года.
"Футбольный клуб "Кубань" приветствует Никиту Чичерина и желает ему новых успехов, спортивной удачи и, конечно, побед в желто-зеленой футболке" - сказано в сообщении.
ФК "Кубань"
"Футбольный клуб "Кубань" приветствует Никиту Чичерина и желает ему новых успехов, спортивной удачи и, конечно, побед в желто-зеленой футболке" - сказано в сообщении.
ФК "Кубань"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.