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Никита Чичерин перебрался в "Кубань"

Защитник Никита Чичерин (26 лет, 184 см/74 кг), в минувшем сезоне защищавший цвета красноярского "Енисея", стал игроком "Кубани". Контракт с новичком рассчитан на два года.

"Футбольный клуб "Кубань" приветствует Никиту Чичерина и желает ему новых успехов, спортивной удачи и, конечно, побед в желто-зеленой футболке" - сказано в сообщении.

ФК "Кубань"
Теги: Кубань
Сегодня, 16:22
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