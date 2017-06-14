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Массимо Каррера: у нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть (18)
Массимо Каррера: у нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть (18)
"СКА-Хабаровск" продлил контракты с 4 игроками
"СКА-"Хабаровск" продлил трудовые отношения с рядом футболистов.
Новые контракты, приняв решение остаться в столице Дальневосточного Федерального округа, подписали голкипер Александр Криворучко, защитник Исмаил Эдиев, полузащитники Николай Калинский, Денис Дедечко.
"СКА-Хабаровск"
Новые контракты, приняв решение остаться в столице Дальневосточного Федерального округа, подписали голкипер Александр Криворучко, защитник Исмаил Эдиев, полузащитники Николай Калинский, Денис Дедечко.
"СКА-Хабаровск"
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