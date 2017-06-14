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"СКА-Хабаровск" продлил контракты с 4 игроками

"СКА-"Хабаровск" продлил трудовые отношения с рядом футболистов.

Новые контракты, приняв решение остаться в столице Дальневосточного Федерального округа, подписали голкипер Александр Криворучко, защитник Исмаил Эдиев, полузащитники Николай Калинский, Денис Дедечко.

"СКА-Хабаровск"
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 17:12
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