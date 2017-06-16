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Евгений Севергин: игроки уходят не только из "Факела" - зачем раздувать ситуацию?
Президент "Факела" Евгений Севергин рассказал, что нет ничего странного в том, что команду в межсезонье покинули 19 футболистов.
"Все это глупости. Книга – вратарь, случай с ним частный. Что-то не понравилось, возможно, кто-то что-то сказал. По ушедшим? Люди приходят, уходят. Нет ни одного клуба, в котором люди играли бы по 100 лет. Все идет в рабочем порядке, будем заключать контракты. Это жизнь. Ротация – неизбежный процесс. У игроков закончились контракты. Я как президент клуба и главный тренер с некоторыми не захотели продолжать сотрудничество, кто-то ушел сам на лучшие условия. Да, ротация, наверное, получается больше, чем мы рассчитывали, но паниковать никто не должен. И журналистам тоже не стоит раздувать ситуацию. Игроки уходят не только от нас – почему взялись именно за "Факел"? Вместо того, чтобы развивать спорт, у нас развивают коммерцию – в этом все дело. Посмотрите, куда перешли наши бывшие игроки. В "Ротор", в Курск и в "Балтику", у которой стоит задача. Там выше условия. Но у нас все будет хорошо. Соберем в «Факеле» достаточное количество молодежи и опытных игроков, чтобы бороться в ФНЛ в первых рядах", – цитирует Севергина Sportbox.ru.
"Все это глупости. Книга – вратарь, случай с ним частный. Что-то не понравилось, возможно, кто-то что-то сказал. По ушедшим? Люди приходят, уходят. Нет ни одного клуба, в котором люди играли бы по 100 лет. Все идет в рабочем порядке, будем заключать контракты. Это жизнь. Ротация – неизбежный процесс. У игроков закончились контракты. Я как президент клуба и главный тренер с некоторыми не захотели продолжать сотрудничество, кто-то ушел сам на лучшие условия. Да, ротация, наверное, получается больше, чем мы рассчитывали, но паниковать никто не должен. И журналистам тоже не стоит раздувать ситуацию. Игроки уходят не только от нас – почему взялись именно за "Факел"? Вместо того, чтобы развивать спорт, у нас развивают коммерцию – в этом все дело. Посмотрите, куда перешли наши бывшие игроки. В "Ротор", в Курск и в "Балтику", у которой стоит задача. Там выше условия. Но у нас все будет хорошо. Соберем в «Факеле» достаточное количество молодежи и опытных игроков, чтобы бороться в ФНЛ в первых рядах", – цитирует Севергина Sportbox.ru.
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