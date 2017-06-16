Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Евгений Севергин: игроки уходят не только из "Факела" - зачем раздувать ситуацию?

Президент "Факела" Евгений Севергин рассказал, что нет ничего странного в том, что команду в межсезонье покинули 19 футболистов.

"Все это глупости. Книга – вратарь, случай с ним частный. Что-то не понравилось, возможно, кто-то что-то сказал. По ушедшим? Люди приходят, уходят. Нет ни одного клуба, в котором люди играли бы по 100 лет. Все идет в рабочем порядке, будем заключать контракты. Это жизнь. Ротация – неизбежный процесс. У игроков закончились контракты. Я как президент клуба и главный тренер с некоторыми не захотели продолжать сотрудничество, кто-то ушел сам на лучшие условия. Да, ротация, наверное, получается больше, чем мы рассчитывали, но паниковать никто не должен. И журналистам тоже не стоит раздувать ситуацию. Игроки уходят не только от нас – почему взялись именно за "Факел"? Вместо того, чтобы развивать спорт, у нас развивают коммерцию – в этом все дело. Посмотрите, куда перешли наши бывшие игроки. В "Ротор", в Курск и в "Балтику", у которой стоит задача. Там выше условия. Но у нас все будет хорошо. Соберем в «Факеле» достаточное количество молодежи и опытных игроков, чтобы бороться в ФНЛ в первых рядах", – цитирует Севергина Sportbox.ru.
Теги: Факел
Сегодня, 16:28
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Виталий Роков (Сегодня, 16:49) #
  • -2
  •  (2)

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 16.06.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.