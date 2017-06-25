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Игорь Армаш попрощался с болельщиками "Кубани"

Защитник "Кубани" Игорь Армаш встретился с болельщиками команды, сообщает "Спорт-Экспресс".

Игрок поблагодарил присутствовавших за поддержку. В конце июня у Армаша истекает контракт с клубом, соглашение не будет продлено.
Теги: Армаш Кубань
Сегодня, 23:10
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