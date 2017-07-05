"Крылья Советов" продают билеты на матч с "Луч-Энергией" от 100 рублей

В среду, 5 июля, открывается продажа билетов на игру 1 тура ФНЛ "Крылья Советов" – "Луч-Энергия" (Владивосток).Матч состоится в Самаре на стадионе "Металлург" в субботу, 8 июля. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 100 рублей.