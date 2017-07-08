Свернуть все/Развернуть все
Свернуть ФНЛСвернуть Товарищеские матчи
Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:40
Андрей Талалаев: судейство матчей "Тамбова" иначе как клоунадой не назовешь. Как быдло, скот заталкивают (6)
Андрей Талалаев: судейство матчей "Тамбова" иначе как клоунадой не назовешь. Как быдло, скот заталкивают (6)
19:19
Каррера на награждении снял золотую медаль и сказал: "Это было в прошлом, сейчас – новый вызов" (10)
Каррера на награждении снял золотую медаль и сказал: "Это было в прошлом, сейчас – новый вызов" (10)
18:30
Виталий Мутко: хочется, чтобы была большая конкуренция, чтобы доминировали наши российские игроки (5)
Виталий Мутко: хочется, чтобы была большая конкуренция, чтобы доминировали наши российские игроки (5)
15:33
Роберт Евдокимов возглавил "Тобол" (3)
Роберт Евдокимов возглавил "Тобол" (3)
Андрей Талалаев: судейство матчей "Тамбова" иначе как клоунадой не назовешь. Как быдло, скот заталкивают
Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев резко раскритиковал судейство матча его команды с "Оренбургом" (1:2) в первом туре первенства ФНЛ.
"Хозяева выиграли 2:1, хочется поздравить их с победой. Я удовлетворен игрой своей команды, не хватило мастерства в завершающей стадии. Судья испортил игру, потому что, я считаю, команда соперника не то что нас не переиграла, а вообще никаких сложностей нам не доставляла. Пенальти придуманный абсолютно, у нас две две травмы, вынужденные замены. Я буду просить руководство писать какие-нибудь жалобы, не знаю.
Надо что-то делать. Можно сидеть молчать и говорить, что у нас все хорошо, но это клоунада. Мы заканчивали прошлый сезон, когда нам перечеркнул арбитр работу годовую пенальти в решающем матче, и начинаем с этого же этот сезон.
У нас Дорожкин убегает один на один, его откровенно ломают, боковая связка, завтра будет МРТ, на которой определят степень повреждения. Там не то что желтой не дает, там дает играть. Трусевич, вынужденная замена. Сзади прыгают прямой ногой – никаких ни действий, ни нарушений, ничего. Я хотел бы сказать, что мы, конечно, будем работать. Нам нужно добавлять в атаке. К сожалению, мы не смогли разнообразить именно составом (людьми), вынуждены даже защитника выпускать в линию атаки по ходу матча, но качество должно соответствовать.
Но то, что происходит, – это иначе как клоунадой и не назовешь. Когда черное называется черным, а белое – белым, и нас как быдло, как скот заталкивают и говорят: Нет, это не так.
Был момент, когда я вышел из технической зоны, когда Скворцова сзади по ногам ударили. Видели все, кроме арбитра. И дают быструю атаку в наши ворота. Резервный подходит и руками запихивает меня обратно.
Да, я нарушил правила. Оштрафуйте меня, я вышел из технической зоны! Но трогать меня во время матча никто не может. И люди закрывают на это глаза", - сказал Талалев.
"Хозяева выиграли 2:1, хочется поздравить их с победой. Я удовлетворен игрой своей команды, не хватило мастерства в завершающей стадии. Судья испортил игру, потому что, я считаю, команда соперника не то что нас не переиграла, а вообще никаких сложностей нам не доставляла. Пенальти придуманный абсолютно, у нас две две травмы, вынужденные замены. Я буду просить руководство писать какие-нибудь жалобы, не знаю.
Надо что-то делать. Можно сидеть молчать и говорить, что у нас все хорошо, но это клоунада. Мы заканчивали прошлый сезон, когда нам перечеркнул арбитр работу годовую пенальти в решающем матче, и начинаем с этого же этот сезон.
У нас Дорожкин убегает один на один, его откровенно ломают, боковая связка, завтра будет МРТ, на которой определят степень повреждения. Там не то что желтой не дает, там дает играть. Трусевич, вынужденная замена. Сзади прыгают прямой ногой – никаких ни действий, ни нарушений, ничего. Я хотел бы сказать, что мы, конечно, будем работать. Нам нужно добавлять в атаке. К сожалению, мы не смогли разнообразить именно составом (людьми), вынуждены даже защитника выпускать в линию атаки по ходу матча, но качество должно соответствовать.
Но то, что происходит, – это иначе как клоунадой и не назовешь. Когда черное называется черным, а белое – белым, и нас как быдло, как скот заталкивают и говорят: Нет, это не так.
Был момент, когда я вышел из технической зоны, когда Скворцова сзади по ногам ударили. Видели все, кроме арбитра. И дают быструю атаку в наши ворота. Резервный подходит и руками запихивает меня обратно.
Да, я нарушил правила. Оштрафуйте меня, я вышел из технической зоны! Но трогать меня во время матча никто не может. И люди закрывают на это глаза", - сказал Талалев.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.