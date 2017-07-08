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Андрей Талалаев: судейство матчей "Тамбова" иначе как клоунадой не назовешь. Как быдло, скот заталкивают

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев резко раскритиковал судейство матча его команды с "Оренбургом" (1:2) в первом туре первенства ФНЛ.

"Хозяева выиграли 2:1, хочется поздравить их с победой. Я удовлетворен игрой своей команды, не хватило мастерства в завершающей стадии. Судья испортил игру, потому что, я считаю, команда соперника не то что нас не переиграла, а вообще никаких сложностей нам не доставляла. Пенальти придуманный абсолютно, у нас две две травмы, вынужденные замены. Я буду просить руководство писать какие-нибудь жалобы, не знаю.

Надо что-то делать. Можно сидеть молчать и говорить, что у нас все хорошо, но это клоунада. Мы заканчивали прошлый сезон, когда нам перечеркнул арбитр работу годовую пенальти в решающем матче, и начинаем с этого же этот сезон.

У нас Дорожкин убегает один на один, его откровенно ломают, боковая связка, завтра будет МРТ, на которой определят степень повреждения. Там не то что желтой не дает, там дает играть. Трусевич, вынужденная замена. Сзади прыгают прямой ногой – никаких ни действий, ни нарушений, ничего. Я хотел бы сказать, что мы, конечно, будем работать. Нам нужно добавлять в атаке. К сожалению, мы не смогли разнообразить именно составом (людьми), вынуждены даже защитника выпускать в линию атаки по ходу матча, но качество должно соответствовать.

Но то, что происходит, – это иначе как клоунадой и не назовешь. Когда черное называется черным, а белое – белым, и нас как быдло, как скот заталкивают и говорят: Нет, это не так.

Был момент, когда я вышел из технической зоны, когда Скворцова сзади по ногам ударили. Видели все, кроме арбитра. И дают быструю атаку в наши ворота. Резервный подходит и руками запихивает меня обратно.

Да, я нарушил правила. Оштрафуйте меня, я вышел из технической зоны! Но трогать меня во время матча никто не может. И люди закрывают на это глаза", - сказал Талалев.

Теги: Талалаев Тамбов Оренбург
Сегодня, 22:40
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(1)
№6 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 23:22) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пересмотрел ролик с моментами из матча. Чистый пеналь в ворота Тамбова. Защитник хватает напа руками "в обхват" в штрафной в момент навеса на него - и тот падает (естественно). И в чем претензии Талалаева? Непонятно. Лучше бы защитнику пистон вставил за то, что даёт железный повод ставить пенальти...

Пусть учит своих дебилов играть в штрафной "похитрее", а не так откровенно хватать....
Регистрация: 24.09.2013
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 23:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
газовое гавно всегда так судят

ну вы наверное в ЛЧ себя покажете, там ведь нет "газового" судейства
всех порвете))


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 23:10) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
сезон начался grinning
Регистрация: 27.08.2008
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:58) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
газовое гавно всегда так судят
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:50) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
где свиньи там заговор...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Wariag Саратов (Сегодня, 22:50) #
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  •  (4)

Странненький он -все-таки anguished Нервы натянуты видимо)


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Сокол (Саратов)
Регистрация: 28.06.2014
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