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Тимур Кецбая: хорошо, что начали сезон с победы

Главный тренер "Оренбурга" Тимур Кецбая прокомментировал победу своей команды в матче против "Тамбова" (2:1).

"Первая игра всегда сложна – есть волнение, ошибки. Хорошо, что начали сезон с победы. Радует то, что уже в первом тайме нашли силы сравнять счет и выйти вперед. Хотя игра пока далека от того, чего мы ждем от нашей команды. У нас есть кадровые проблемы. Скажем, сегодня играли футболисты, которые не так давно работают с остальной командой. Будем готовиться", - цитирует Кецбая официальный сайт ФНЛ.
Теги: Оренбург Тамбов
Сегодня, 09:32
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