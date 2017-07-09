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Игорь Черевченко: предупреждал ребят, что к первым турам чемпионата все команды подходят в одинаковом состоянии

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды в матче против "Тюмени" (2:1).

"С игроками после матча обсудили игровые моменты. Я предупреждал ребят, что к первым турам чемпионата все команды подходят в одинаковом состоянии. "Балтика" чуть расслабилась после удаления у соперников и после второго забитого мяча. Начали "привозить" проблемы из-за грубых ошибок. Хорошо то, что хорошо заканчивается", - цитирует Черевченко официальный сайт фнл.
Теги: Черевченко Балтика Тюмень
Сегодня, 09:44
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:56) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Чушь полная. Все в разном состоянии подходят.


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