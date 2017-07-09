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Андрей Павленко: "Тюмень" создавала моменты, моментами выглядела лучше соперника

Полузащитник "Тюмени" Андрей Павленко прокомментировал поражение своей команды в матче против "Балтики" (1:2).

"С трибун матч смотреть гораздо легче, чем давать оценки, находясь на поле. Футболисты игру видят в другой плоскости. Зрители моментально понимают, где свободные зоны, кому стоит отдать пас. Думаю, что быстрый гол сбил игру. "Тюмень" создавала моменты, моментами выглядела лучше соперника. Но это только начало. Ребята сыгрываются. После удаления команда шла вперёд и раскрывалась", - цитирует Павленко официальный сайт клуба.
Теги: Тюмень Балтика
Сегодня, 11:07
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