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Тренер Иванаускас покинул "Луч-Энергию", так и не проведя с командой ни одного матча

Как стало известно «Матч ТВ», отсутствие Вальдаса Иванаускаса в заявке «Луча-Энергии», который он возглавил в июне, объясняется не проблемой с документами, а другими факторами. Литовский специалист не будет тренировать приморскую команду.

– Да, я покидаю «Луч», – подтвердил Иванаускас. – Причина? Официально объявим о ней в понедельник.

Напомним, что под руководством Иванаускаса «Луч» прошел сборы в Белоруссии, однако в пятницу главным тренером был заявлен Константин Емельянов, спешно принявший команду перед стартовой игрой первенства ФНЛ с «Крыльями Советов» (0:2). При этом Иванаускас смотрел за матчем в Самаре с трибуны.

Добавим, что Емельянов уже возглавлял «Луч» весной, но был отправлен в отставку после жесткой пресс-конференции за 3 тура до финиша.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 16:12
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Наверное, боится летать, а с Лучом это надо делать очень часто.
Регистрация: 20.03.2014
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