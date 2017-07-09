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Темури Кецбая: Кержаков в "Оренбурге"? Не могу подтвердить, но и опровергать не буду

Главный тренер "Оренбурга" Темури Кецбая не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что нападающий Александр Кержаков может перейти в его команду. На данный момент форвард является свободным агентом после истечения контракта с "Зенитом". Ранее Кержаков запустил голосование, завершать ли ему карьеру.

– Правда, что Александр Кержаков перейдет в "Оренбург"?

– Сейчас я ничего не могу сказать. Не могу подтвердить эту информацию, но и опровергать тоже не буду. В принципе, я доволен своим составом. Но мы не против того, чтобы пополниться и теми футболистами, которые могут нас усилить, - сказал Кецбая в интервью "СЭ"

Напомним, что в составе "Зенита" Кержаков выступал с 2001-го по 2006-й и с 2010-го с перерывом на аренду в "Цюрихе" весной 2016-го. В общей сложности он провел за питерцев 286 матчей, забив 162 гола во всех турнирах
Теги: Кержаков Оренбург
Сегодня, 20:34
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:48) #
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Кержаков уже примерил пиджак будующего начальника чего то......и футболку врятли оденет.... только образования маловато,за то СВЯЗИ И НОВАЯ ЖЕНИТЬБА ПОМОЖЕТ в этом пробеле.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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