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Теперь стадион "КАМАЗа" будет называться "Белый медведь арена"

"КАМАЗ" переименовал свой домашний стадион. На официальном сайте клуба ПФЛ появился анонс первого матча сезона-2017/18, в котором челнинцы встретятся с "Нефтехимиком". Игра состоится 15 июля, если верить "шапке" сайта, пройдет она на стадионе под названием "Белый медведь арена", сообщает "СЭ".

Никаких анонсов о переименовании стадиона на сайте нет. Кроме того, в новости от 8 июля арена еще называется "КАМАЗ" - так же, как с момента открытия в 1977 году.
Теги: КАМАЗ
Сегодня, 22:06
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