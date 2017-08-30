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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Оганесян покинул пост президента московского "Арарата" по состоянию здоровья
Валерий Оганесян покинул пост президента московского "Арарата", на функционировании клуба это никак не отразится, рассказал вице-президент клуба по информационной политике Андраник Керопян.
"Подтверждаю уход Валерия Оганесяна. Он покинул пост президента клуба по состоянию здоровья. На жизнедеятельности "Арарата" его уход никак не скажется", - цитирует Керопяна ТАСС.
"Подтверждаю уход Валерия Оганесяна. Он покинул пост президента клуба по состоянию здоровья. На жизнедеятельности "Арарата" его уход никак не скажется", - цитирует Керопяна ТАСС.
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