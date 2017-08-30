Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Валерий Оганесян покинул пост президента московского "Арарата" по состоянию здоровья

Валерий Оганесян покинул пост президента московского "Арарата", на функционировании клуба это никак не отразится, рассказал вице-президент клуба по информационной политике Андраник Керопян.

"Подтверждаю уход Валерия Оганесяна. Он покинул пост президента клуба по состоянию здоровья. На жизнедеятельности "Арарата" его уход никак не скажется", - цитирует Керопяна ТАСС.
Теги: Оганесян Арарат
Сегодня, 16:45
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 17:07) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Столько арарата выпито...печень она не железная...Здоровья канешна
Регистрация: 9.11.2013
№2 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 17:01) #
  • 0
  •  (2)

что-то у них там климат наверное такой - все быстро заболевают так, что работать не в состоянии smirk


--------------------
Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008
№1 Написал: SVN (Сегодня, 16:50) #
  • +2
  •  (2)
online

похоже распустят команду!пиар закончен.
Регистрация: 22.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.