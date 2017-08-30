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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Оганесян: врачи запретили работать в футболе
Президент московского "Арарата" Валерий Оганесян объявил о своей отставке с поста главы клуба.
"Последние месяцы у меня были проблемы психологического характера – это связано с нервами. Я думал, что смогу справиться с этим, но не получилось. Сегодня был в больнице — врачи запретили работать в футболе некоторое время. Сегодня улетаю в Германию, ложусь в клинику на месяц", - цитирует Оганесяна "Чемпионат.сом".
"Последние месяцы у меня были проблемы психологического характера – это связано с нервами. Я думал, что смогу справиться с этим, но не получилось. Сегодня был в больнице — врачи запретили работать в футболе некоторое время. Сегодня улетаю в Германию, ложусь в клинику на месяц", - цитирует Оганесяна "Чемпионат.сом".
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